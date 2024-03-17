Шойгу прибыл в командный пункт Черноморского флота и приказал усилить защиту кораблей

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота в Крыму, где ему доложили текущую обстановку командиры флота и офицеры штаба, сообщив о статусе флотских боевых задач и характере активности ВСУ. Об этом говорится в публикации пресс-службы военного ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в командном пункте Черноморского флота. Видео © Telegram / Минобороны России

Во время совещания с офицерами Шойгу поручил организовать тренировки личного состава по отражению вражеских атак и в дневное, и в ночное время. Кроме того, он распорядился принять меры для повышения выживаемости российских кораблей и судов, а также организовать более эффективные меры защиты объектов инфраструктуры в зоне ответственности Черноморского флота.

"Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днём и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", — заявил министр обороны.

Он также приказал соорудить на судах дополнительные средства огневого поражения, крупнокалиберные пулемётно-стрелковые комплексы для борьбы с украинскими БПЛА. Кроме того, Шойгу провёл инспекцию строящегося военного госпиталя в Севастополе, работы по возведению которого сейчас развернулись на площади в 8,5 гектаров. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов сообщил, что более двадцати построек сейчас сооружаются с нуля, среди них современный лечебно-диагностический корпус, площадки для вертолётов, инфекционное отделение, пункт переливания крови, кислородная станция и прочие. Весь медкомплекс будет сдан под ключ уже в этом году, его оснастят самым современным оборудованием, в учреждении будут проводиться все возможные типы исследований.