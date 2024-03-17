Верховный шаман России в перьях и с амулетами явился на избирательный участок в Туве Верховный шаман России проголосовал на выборах президента на участке в Кызыле 17 марта, 07:44 Верховный шаман РФ пришёл на выборы. Видео © VK / Управление верховного шамана

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол пришёл на избирательный участок в столице Тувы Кызыле, чтобы проголосовать на президентских выборах в РФ.

Верховный шаман РФ пришёл на выборы. Видео © VK / Управление верховного шамана

76-летний шаман появился на участке в своём традиционном наряде и головном уборе из перьев. Ранее он не раз призывал россиян объединиться в борьбе со злом, идущим со стороны Запада. Кара-оол Допчун-оол поддержал спецоперацию и постоянно проводит обряды для приближения нашей победы и ради благополучия народа России.

Напомним, в России проходят выборы президента в период с 15 по 17 марта. Сегодня певец Shaman (Ярослав Дронов) пришёл на избирательный участок в Петербурге. Он перекрестился после того, как поставил галочку в бюллетене.

Авторы Татьяна Миссуми