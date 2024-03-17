Пехота ВСУ собралась уйти под землю из-за новой угрозы от Армии России В ВСУ готовятся "сидеть под землёй" из-за участившихся налётов российских дронов 17 марта, 09:10 ВСУ боятся российских FPV-дронов. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские солдаты скоро будут отсиживаться в бункерах вместо боевых действий, так как Россия нарастила поставки FPV-дронов в ряды своих вооружённых сил. Об этом сказал военнослужащий ВСУ, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Это нас ждёт в ближайшем будущем по всем фронтам: в пределах 6–7 километров наша пехота будет постоянно находиться под землёй", — поделился он.

По его словам, через четыре месяца в распоряжении российских военных окажется столько беспилотников, что удастся "атаковать каждого украинского солдата". Бескрестнов посетовал, что противопоставить что-либо FPV на открытом пространстве попросту невозможно, поэтому встреча с ним будет для бойцов ВСУ равносильна гибели.

Ранее Life.ru писал, что на Авдеевском направлении российские войска продолжают ликвидировать самые дефицитные образцы вооружения НАТО, которые были поставлены Киеву. В частности, за последние недели нашим бойцам удалось уничтожить три американских танка M1A1 Abrams, не задействованных украинской армией в боевых действиях.

Авторы Татьяна Миссуми