Сенатор назвал провокацией материал WSJ о поставках снарядов ВСУ союзниками РФ

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал проверять информацию о том, что российские союзники передают ВСУ снаряды и вооружение.

Комментируя публикацию The Wall Street Journal, он отметил, что газета "выдаёт желаемое за действительное". При этом он не исключил того, что представители США и НАТО пытаются поощрить всех тех, кто думает о возможности поддержать недружественные Москве страны и киевский режим, чтобы ещё больше обострить конфликт.

"Это надо проверять, это достаточно серьёзная тема и нуждается в профессиональном, внимательном подходе. Но бросать такие тезисы — это очередной пример провоцирования новых столкновений, жёсткости в идущем украинском конфликте", — заявил сенатор в беседе с "Лентой.ру".