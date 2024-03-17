Сенатор назвал провокацией материал WSJ о поставках снарядов ВСУ союзниками РФ
Сенатор Карасин призвал проверять сообщения об оказании помощи ВСУ союзниками РФ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал проверять информацию о том, что российские союзники передают ВСУ снаряды и вооружение.
Комментируя публикацию The Wall Street Journal, он отметил, что газета "выдаёт желаемое за действительное". При этом он не исключил того, что представители США и НАТО пытаются поощрить всех тех, кто думает о возможности поддержать недружественные Москве страны и киевский режим, чтобы ещё больше обострить конфликт.
"Это надо проверять, это достаточно серьёзная тема и нуждается в профессиональном, внимательном подходе. Но бросать такие тезисы — это очередной пример провоцирования новых столкновений, жёсткости в идущем украинском конфликте", — заявил сенатор в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором несколько чешских чиновников заявили о том, что некоторые российские союзники помогают Украине снарядами. При этом названия государств не упоминались. Между тем в мире не утихают разговоры по поводу обещанных Киеву F-16. Многие уверены, что истребители никак не смогут повлиять на ход вооружённого конфликта.
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