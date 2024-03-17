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17 марта, 09:15

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки, гласит телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к полуострову.

Согласно сообщению, мост был перекрыт для движения автотранспорта около 20 минут. Причина не приводится.

Шойгу прибыл в командный пункт Черноморского флота и приказал усилить защиту кораблей
Шойгу прибыл в командный пункт Черноморского флота и приказал усилить защиту кораблей

А ранее Life.ru рассказывал, что в Севастополе сорвали теракт против военнослужащего Черноморского флота. Были задержаны мужчина и женщина, которых завербовали украинские спецслужбы.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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