Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки, гласит телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к полуострову.
Согласно сообщению, мост был перекрыт для движения автотранспорта около 20 минут. Причина не приводится.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Севастополе сорвали теракт против военнослужащего Черноморского флота. Были задержаны мужчина и женщина, которых завербовали украинские спецслужбы.
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