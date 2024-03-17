Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки, гласит телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к полуострову.

Согласно сообщению, мост был перекрыт для движения автотранспорта около 20 минут. Причина не приводится.