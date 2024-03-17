В Петербурге прохожие заметили на улице ребёнка в одном свитере и с носком в руке

В Санкт-Петербурге, на проспекте Народного Ополчения, без сопровождения взрослых ходила трёхлетняя девочка, в руке она несла носок, а одета была в грязный тонкий свитер. В её квартире нашлась оставленная без присмотра младшая сестра, у которой шла из носа кровь, пишет "Mash на Мойке".

Жительница Петербурга рассказала, что встретила на улице маленькую девочку и нашла её сестру-младенца в плачевном состоянии. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Как стало известно телеграм-каналу, женщина по имени Анна гуляла с мужем, когда заметила одиноко бредущую по улице маленькую девочку, одетую совсем не по погоде. Мужчина попробовал накинуть на неё свою куртку, но ребёнок испугался и убежал в парадную ближайшего дома. Пара проследовала за ней и оказалась у незапертой двери квартиры на первом этаже. Взрослых дома не было, внутри царили бардак и грязь, а на кухне без движения лежал младенец.

Анна позвонила в скорую и полицию. Позже оказалось, что девочке, отправившейся на улицу, три года, а её младшей сестричке, у которой нашли следы крови под носом, — всего девять месяцев. Обеих доставили в медицинское учреждение, они под присмотром врачей.

Мать с отцом малышек появились через час и по какой-то причине попытались забраться в собственное жилище через окно, пренебрегая дверью. Мама девочек, по словам Анны, произвела впечатление адекватного человека, а вот её супруг был сильно нетрезв. Оба уже были в курсе того, что у них забрали детей. Как удалось выяснить Mash, у женщины в прошлом было три судимости, а отец детей привлекался в рамках административной ответственности. В их отношении могут завести дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).