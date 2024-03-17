Путин примет участие в коллегии ФСБ и совещании Совбеза на следующей неделе

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет принимать участие в коллегии ФСБ на следующей неделе и проведёт ряд совещаний. Об этом сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также глава государства планирует проведение экономических совещаний по совершенствованию отдельных секторов в развитие положений Послания Федеральному собранию и совещание с постоянными членами Совета безопасности России.