Путин примет участие в коллегии ФСБ и совещании Совбеза на следующей неделе
Президент Российской Федерации Владимир Путин будет принимать участие в коллегии ФСБ на следующей неделе и проведёт ряд совещаний. Об этом сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также глава государства планирует проведение экономических совещаний по совершенствованию отдельных секторов в развитие положений Послания Федеральному собранию и совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
Ранее Владимир Путин предложил провести совместное заседание Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в мае этого года. Российский лидер поручил правительству сформировать основные подходы и принципы реализации новых национальных проектов до конца апреля.
ТАСС / Метцель Михаил