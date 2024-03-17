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17 марта, 10:27

Путин примет участие в коллегии ФСБ и совещании Совбеза на следующей неделе

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет принимать участие в коллегии ФСБ на следующей неделе и проведёт ряд совещаний. Об этом сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также глава государства планирует проведение экономических совещаний по совершенствованию отдельных секторов в развитие положений Послания Федеральному собранию и совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Путин поговорил по телефону с Лукашенко, сообщили в Кремле
Путин поговорил по телефону с Лукашенко, сообщили в Кремле

Ранее Владимир Путин предложил провести совместное заседание Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в мае этого года. Российский лидер поручил правительству сформировать основные подходы и принципы реализации новых национальных проектов до конца апреля.

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ТАСС / Метцель Михаил

Владимир Озеров
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