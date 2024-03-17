Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в "Сириусе"

Николай Цискаридзе совместил приятное с полезным: приехал в "Сириус" на гастроли и проголосовал на президентских выборах. К слову, на избирательном участке в "Сириусе" впервые проходят выборы президента России.

"Когда задумываешься, в какое время мы живём, прекрасно понимаешь, что мы сегодня выбираем не только президента — по нашей конституции, [мы также выбираем] ещё и Верховного главнокомандующего. Мне бы очень хотелось, чтобы в моей стране было мирное небо", — сказал Цискаридзе журналистам после голосования.

Артист приехал в "Сириус" на Весенний музыкальный фестиваль, на котором он представит программу "Виват, академия!" Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.