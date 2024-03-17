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17 марта, 10:42

Николай Цискаридзе проголосовал на избирательном участке в "Сириусе"

Николай Цискаридзе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Николай Цискаридзе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Николай Цискаридзе совместил приятное с полезным: приехал в "Сириус" на гастроли и проголосовал на президентских выборах. К слову, на избирательном участке в "Сириусе" впервые проходят выборы президента России.

"Когда задумываешься, в какое время мы живём, прекрасно понимаешь, что мы сегодня выбираем не только президента — по нашей конституции, [мы также выбираем] ещё и Верховного главнокомандующего. Мне бы очень хотелось, чтобы в моей стране было мирное небо", — сказал Цискаридзе журналистам после голосования.

Артист приехал в "Сириус" на Весенний музыкальный фестиваль, на котором он представит программу "Виват, академия!" Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

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Ранее Life.ru писал о том, что Shaman проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Петербурге. Более того, артист был в куртке с Z-нашивкой и перед тем, как бросить в урну бюллетень с галочкой, он перекрестился.

Каринэ Гевондян
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