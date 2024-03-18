Привет из Калифорнии: как дети чиновника пытаются продать Дом-яйцо В центре столице продаётся уникальный Дом-яйцо, который считается ярким символом московской архитектуры времен Юрия Лужкова. Life.ru и телеграм-канал Shot выяснили, кто сейчас им владеет и чем занимается. 17 марта, 21:37 Дом-яйцо на улице Машкова. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM

За необычный дом в районе Чистых прудов на улице Машкова, который более известен, как Дом-яйцо, просят 390 млн рублей. Площадь 345 “квадратов.

- Внутри диковинной оболочки размещается полноценная жилая квартира с отдельным входом и собственным подземным гаражом. Яйцо имеет металлический каркас, заполненный кирпичом и облицованный керамикой красного цвета. Купол покрыт росписью в духе Ренессанса. Всего в квартире 3 этажа и мансарда. Есть прозрачный лифт, подземная стоянка на четыре авто, тренажерный зал, сауна и две ванные, - расписывают риэлторы.











Дом этот пытаются настойчиво продать с 2007 года. Жить в нём по слухам неудобно. Его возвел в начале нулевых архитектор Сергеей Ткаченко. Многие считают это здание одним из символов лужковской Москвы. Мнение о его культурной ценности разнятся, от “худший пример архитектуры при Юрии Лужкове” до “настоящая городская достопримечательность”.

По документам Дом-яйцо — это квартира площадью 278 “квадратов”, расположенная в прилегающем жилом здании. Данный факт даёт основания полагать, что Яйцо, возможно, построили с нарушениями строительного законодательства.

Долгие годы владельцы эпатажного дома оставались неизвестными. Life.ru и Telegram-канал Shot выяснил, кто они. Это Сергей Быстров и Елена Быстрова — брат и сестра. Яйцо им досталось от отца: ныне покойного Евгения Ивановича Быстрова.

Современным россиянам его имя ныне ничего не скажет. Нет в Сети ни его фотографий, ни биографий. Меж тем, это был очень большой и влиятельный человек. Карьеру сделал в Главмосстрое СССР. В Перестройку трудился председателем Мосгорплана и первым замглавы Мосгорисполкома — по сути Быстров тогда являлся вторым человеком в Москве после мэра Гавриила Попова.

Именно Евгений Быстров создал систему и заложил принципы застройки Москвы, которые действовали всю лужковскую эпоху. Об этом в своё время рассказывал его сотрудники. Среди подчинённых Быстрова тех лет был и знаменитый Владимир Ресин, ныне действующий депутат Госдумы, в прошлом правая рука московского мэра Юрия Лужкова.

Евгений Быстров. Если бы он сейчас жил, ему было бы 82 года. Фото © flb.ru

В 90-х Евгения Быстрова назначили управляющим делами Аппарата Президента СССР Михаила Горбачёва. Вот что об этом вспоминают современники.

Девяностые, нулевые и половину десятых годов Евгений Быстров занимался бизнесом. Он владел долями в девятнадцати компаниях и числился топ-менеджером группы “Мост” олигарха Владимира Гусинского. В преклонных годах Быстров был шеф-редактором журнала “Мегаполис”.

Помимо Дома-яйца, он мог пользоваться и другой дорогостоящей недвижимостью. Шестикомнатной квартирой в историческом модерновом особняке на Большой Молчановке (цена около 100 млн рублей), аналогичными по метражу апартаментами в кирпичной добротной высотке на улице Скаковой (до 75 млн рублей), хоромами на 300 квадратов в элитном доме на Лесной улице (около 250 млн рублей) и пятикомнатное жильё в брежневском доме на 2-й Тверской-Ямской улице (около 120 млн рублей), дача на Рублёвском направлении в закрытом посёлке “Заречье”, где домовладения стоят по полмиллиона.





Наследники Евгения Быстрова, которые сейчас продают Дом-яйцо, возможно, находятся не в России, а в США. По крайней мере, они имеют регистрацию в Сан-Диего и указывают в своих соцсетях этот калифорнийский город своим местом жительства. 53-летняя Елена Быстрова живёт на Cherry Hill Drive в симпатичном коттедже стоимостью свыше 3 млн долларов. Её брат, 55-летний Сергей Быстров, занимает апартаменты стоимостью от 1 млн долларов в жилом комплексе на Reflection Drive.











Судя по всему, брат и сестра переехали в Соединённые Штаты ещё при жизни отца. Он, кстати, тоже имел прописку в Сан-Диего и, вероятно, эмигрировал туда после госслужбы. Если верить базам ЕГРЮЛ, его наследники какое-то время владели на родине ювелирной фирмой “Шелби комплимент”, сейчас эта фирма расформирована.

Нужно ли передать в собственность Москвы Дом-яйцо? 0 Однозначно, ведь наследники его хотят продать и вывести деньги в США Нет, ведь это частная собственность - хозяева могут делать с ним что угодно Это достояние Москвы, в нём нужно сделать музей Мне не нравится этот дом, пусть с ним делают что хотят

Авторы Пётр Егоров