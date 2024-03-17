Соловьёв показал свой бюллетень с уже поставленной галочкой и пригрозил провокаторам Соловьёв проголосовал на участке в Москве и высоко оценил организацию процесса 17 марта, 11:11 Владимир Соловьёв проголосовал на участке в Москве. Обложка © Telegram / Соловьёв

Журналист Владимир Соловьёв признался, что предпочитает голосовать дистанционно, но в этот раз сделал исключение и пришёл на избирательный участок в Москве, чтобы посмотреть на организацию процесса. Об этом телеведущий рассказал в своём телеграм-канале.

Владимир Соловьёв проголосовал на участке в Москве. Фото © Telegram / Соловьёв

Владимир Соловьёв проголосовал на участке в Москве. Фото © Telegram / Соловьёв

"Утром проголосовал на выборах президента. Для меня самый комфортный способ — дистанционный. Но мне хотелось лично посмотреть, как организована работа на избирательном участке. Одно слово — круто", — написал он.

Соловьёв отметил, что участок оборудован терминалами электронного голосования, что очень удобно и быстро. Журналист не стал скрывать, за кого из кандидатов на пост президента РФ отдан его голос. Он показал фото своего бюллетеня с уже поставленной галочкой, а также предупредил всех желающих сорвать выборы, что их провокации не пройдут.

"У людей на участке хорошее настроение, для них выборы — праздник. А тем вечным двум процентам сами знаете чего, кто хочет его испортить, хочу напомнить про уголовную ответственность за нарушение избирательных прав", — добавил Соловьёв.

Также сообщалось, что Николай Цискаридзе совместил приятное с полезным: приехал в "Сириус" на гастроли и проголосовал на президентских выборах. Он напомнил в беседе с журналистами, что сегодня страна "выбирает не только президента — по нашей конституции, но ещё и Верховного главнокомандующего".

Авторы Татьяна Миссуми