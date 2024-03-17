ВСУ потеряли до 65 бойцов и РСЗО "Вампир", безуспешно пытаясь пробиться в Белгородчину

Все предпринятые украинскими диверсионно-разведывательными группами попытки проникнуть на территорию Белгородской области России успешно пресечены, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На Белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населённого пункта Козинка Белгородской области", — говорится в публикации военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в результате ударов с применением авиации, БПЛА и артиллерии противник понёс существенные потери — удалось уничтожить до 65 военнослужащих ВСУ. Кроме того, были поражены РСЗО "Вампир" чешского производства и гаубица Д-20.