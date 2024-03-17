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17 марта, 11:18

Армия России разнесла места сборки безэкипажных катеров ВСУ под Одессой

ВС РФ нанесли удары по местам сборки безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и Ракетные войска ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам сборки и проведения испытательных заплывов безэкипажных катеров ВСУ, а также пункту временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

"Оперативно-тактической авиацией, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВоС РФ в течение суток поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области", — сказано в тексте.

Кроме того, ВС РФ удалось поразить цех сборки и подготовки беспилотников у населённого пункта Прилуки Черниговской области. Также был нанесён удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

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Ранее Life.ru сообщал об успешном проведении диверсии в Одесской области подпольным пророссийским движением. Его участникам удалось уничтожить более 50 дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья иностранного производства и военную амуницию на одном из складов боеприпасов волонтёров ВСУ в Усатове под Одессой.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Владимир Озеров
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