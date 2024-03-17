"Голосуем за победу": Малофеев объяснил смысл участия в выборах президента России

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев впервые в жизни сходил на выборы. Он рассказал, что до этого не верил в "демократические процедуры", однако во времена, когда страна нуждается в поддержке, сделать это было необходимо.

"Сегодня я впервые в жизни участвовал в выборах. До сих пор не видел в этом необходимости — я не очень верю в демократические процедуры. Но то, что происходит сегодня, — это не обычные выборы. Это плебисцит. Это, по сути, всенародное голосование в поддержку того, что сейчас происходит на фронте", — написал он в своём телеграм-канале.

Малофеев проголосовал на выборах президента. Фото © Царьград / Олег Руковицын

Предприниматель отметил, что, когда многие соотечественники воюют на фронте, каждый должен вкладываться в победу, поэтому важно приходить на избирательные участки. Политик подчеркнул, что те, кто сходил на выборы, — проголосовали за патриотизм, победу и людей, уехавших защищать Родину. Кроме того, по словам Малофеева, он специально пришёл в полдень, чтобы посмотреть на предателей, которые придут на иноагентскую акцию, но там никого не было.

Малофеев проголосовал на выборах президента. Фото © Царьград / Олег Руковицын

"Признаюсь, мы с ребятами специально пришли посмотреть, в глаза заглянуть этим людям — тем, кто поддаётся на провокации бежавших за рубеж трусов без корней, чести и традиционной гендерной идентичности. Мы давно их ищем. С момента, как убили Дашу Дугину, мы всё время ищем этих людей. К сожалению или к счастью, мы их здесь не нашли. Если они ещё где-то хотят собраться, пусть скажут. Мы подойдём", — передаёт его слова "Царьград".