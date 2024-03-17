Сальдо: ВСУ обстреляли детский сад в Херсонской области
Последствия прилёта ВСУ по территории детского сада в Брилёвке. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
ВСУ нанесли удар по территории детсада в Брилёвке Алёшкинского муниципального округа Херсонской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Украинские террористы продолжают обстреливать мирные населённые пункты Херсонщины. Около 14 часов был прилёт вражеского боеприпаса на территории детского сада в посёлке Брилёвка Алёшкинского муниципального округа. Взрыв произошёл между зданиями детсада и посёлкового совета. Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей", — сказано в публикации Сальдо.
Он добавил, что осколки от снаряда разбили окна и посекли фасады зданий. Сотрудники оперативных служб уже прибыли на место и приступили к работе. Также Сальдо подчеркнул, что российские военнослужащие устанавливают локации расчётов ВСУ и уничтожают их ответным огнём.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в Белгороде ударом ВСУ была убита 16-летняя девушка, которую украинский обстрел застал дома. Её отец госпитализирован с ЗЧМТ, ожогами и отравлением угарным газом, сейчас он в состоянии шока. От прилёта загорелись два частных дома, к счастью, возгорание быстро потушили.