Сальдо: ВСУ обстреляли детский сад в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по территории детсада в Брилёвке Алёшкинского муниципального округа Херсонской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Последствия прилёта ВСУ по территории детского сада в Брилёвке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

"Украинские террористы продолжают обстреливать мирные населённые пункты Херсонщины. Около 14 часов был прилёт вражеского боеприпаса на территории детского сада в посёлке Брилёвка Алёшкинского муниципального округа. Взрыв произошёл между зданиями детсада и посёлкового совета. Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей", — сказано в публикации Сальдо.

Последствия прилёта ВСУ по территории детского сада в Брилёвке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Он добавил, что осколки от снаряда разбили окна и посекли фасады зданий. Сотрудники оперативных служб уже прибыли на место и приступили к работе. Также Сальдо подчеркнул, что российские военнослужащие устанавливают локации расчётов ВСУ и уничтожают их ответным огнём.