Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев проголосовал на выборах президента России очно в одной из московских школ. Он отметил, что высокой явкой избиратели показывают важность для них выборов главы государства.
Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России. Видео © СПЧ — Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
"Сегодня чрезвычайно важно, сколько людей придёт голосовать. Это очень важно, что люди показывают важность для них выборов. Этим они доказывают легитимность общественно-политической системы, демонстрируют, что согласны с тем курсом, который проводит наша страна", — объяснил он.
Тем временем в Москве стартовал ежегодный онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024. У России нет границ" на панорамной крыше здания на Цветном бульваре. Он продлится до полуночи понедельника и завершится в 00:00. Более того, трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев