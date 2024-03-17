Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев проголосовал на выборах президента России очно в одной из московских школ. Он отметил, что высокой явкой избиратели показывают важность для них выборов главы государства.

Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России. Видео © СПЧ — Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

"Сегодня чрезвычайно важно, сколько людей придёт голосовать. Это очень важно, что люди показывают важность для них выборов. Этим они доказывают легитимность общественно-политической системы, демонстрируют, что согласны с тем курсом, который проводит наша страна", — объяснил он.