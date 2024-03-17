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17 марта, 12:48

Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев проголосовал на выборах президента России очно в одной из московских школ. Он отметил, что высокой явкой избиратели показывают важность для них выборов главы государства.

Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России. Видео © СПЧ — Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

"Сегодня чрезвычайно важно, сколько людей придёт голосовать. Это очень важно, что люди показывают важность для них выборов. Этим они доказывают легитимность общественно-политической системы, демонстрируют, что согласны с тем курсом, который проводит наша страна", — объяснил он.

Тем временем в Москве стартовал ежегодный онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024. У России нет границ" на панорамной крыше здания на Цветном бульваре. Он продлится до полуночи понедельника и завершится в 00:00. Более того, трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира.

Явка на выборы президента РФ превысила показатели кампании в 2018 году
Явка на выборы президента РФ превысила показатели кампании в 2018 году
Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Каринэ Гевондян
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