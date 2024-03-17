Вице-премьер Голикова проголосовала на выборах президента России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента России в московской школе в заключительный день. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Голикова проголосовала на выборах президента России. Видео © Правительство РФ
"Выборы — это наш гражданский долг. Сегодня особый день. Мы выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей. Мы фактически голосуем за тех ребят, которые сегодня находятся на передовой и защищают нашу страну", — сказала вице-премьер после того, как опустила бюллетень в урну.
Принял участие в голосовании и вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что в эти дни все граждане России делают ответственный выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет. Он выразил уверенность в том, что решения соотечественников будут основаны в первую очередь на чувстве глубокой любви к Родине и стремлении к её дальнейшему благополучному развитию и процветанию.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов также отдал свой голос на избирательном участке в Москве. Он признался, что голосовал за единство России, за "её мощь и будущее России".
Ранее Life.ru писал, что явка на выборы президента страны уже обошла показатели кампании в 2018 году. Очная явка достигла показателя 66,07%, а дистанционное участие в выборах приняли свыше 7,74 миллиона граждан, что составляет 6,89% от всего числа избирателей внутри России.
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