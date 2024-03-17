Вице-премьер Голикова проголосовала на выборах президента России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента России в московской школе в заключительный день. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Голикова проголосовала на выборах президента России. Видео © Правительство РФ

"Выборы — это наш гражданский долг. Сегодня особый день. Мы выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей. Мы фактически голосуем за тех ребят, которые сегодня находятся на передовой и защищают нашу страну", — сказала вице-премьер после того, как опустила бюллетень в урну.

Принял участие в голосовании и вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что в эти дни все граждане России делают ответственный выбор, который определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет. Он выразил уверенность в том, что решения соотечественников будут основаны в первую очередь на чувстве глубокой любви к Родине и стремлении к её дальнейшему благополучному развитию и процветанию.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов также отдал свой голос на избирательном участке в Москве. Он признался, что голосовал за единство России, за "её мощь и будущее России".