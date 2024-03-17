"Цинизм зашкаливает": Посольство РФ сочло издевательством изъятие документов у избирателей в Латвии
Посольство РФ: В Латвии у проголосовавших на выборах россиян забирают документы
В Латвии у части россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах, забирают удостоверения личности. Об этом говорится в публикации пресс-службы российского посольства в Риге.
"Прилегающие к Посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств ЛР. Местными властями ведётся поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность", — говорится в публикации.
Гражданам РФ, у которых истёк вид на жительство, предлагают прибыть в миграционную службу, где им выдадут предписание на выезд из страны. В российском посольстве назвали эти действия изощрённым издевательством над россиянами, которые пришли на участок, чтобы реализовать свои конституционные права.
"Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" — заключили в дипломатическом представительстве.
Напомним, в конце февраля латвийский министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти страны не станут запрещать российским гражданам принимать участие в президентских выборах. Тем не менее проголосовавших россиян пообещали считать поддерживающими конфликт на Украине, за что в законодательстве Латвии предусмотрена уголовная статья.
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