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17 марта, 13:48

"Цинизм зашкаливает": Посольство РФ сочло издевательством изъятие документов у избирателей в Латвии

Посольство РФ: В Латвии у проголосовавших на выборах россиян забирают документы

В Латвии у части россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах, забирают удостоверения личности. Об этом говорится в публикации пресс-службы российского посольства в Риге.

"Прилегающие к Посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств ЛР. Местными властями ведётся поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность", говорится в публикации.

Гражданам РФ, у которых истёк вид на жительство, предлагают прибыть в миграционную службу, где им выдадут предписание на выезд из страны. В российском посольстве назвали эти действия изощрённым издевательством над россиянами, которые пришли на участок, чтобы реализовать свои конституционные права.

"Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" заключили в дипломатическом представительстве.

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Напомним, в конце февраля латвийский министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере заявила, что власти страны не станут запрещать российским гражданам принимать участие в президентских выборах. Тем не менее проголосовавших россиян пообещали считать поддерживающими конфликт на Украине, за что в законодательстве Латвии предусмотрена уголовная статья.

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Telegram / Посольство России в Латвии

Юрий Лысенко
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