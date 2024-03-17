"Цинизм зашкаливает": Посольство РФ сочло издевательством изъятие документов у избирателей в Латвии

В Латвии у части россиян, которые пришли проголосовать на президентских выборах, забирают удостоверения личности. Об этом говорится в публикации пресс-службы российского посольства в Риге.

"Прилегающие к Посольству России в Латвии улицы оцеплены сотрудниками силовых ведомств ЛР. Местными властями ведётся поголовная проверка документов у граждан России, пришедших проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность", — говорится в публикации.

Гражданам РФ, у которых истёк вид на жительство, предлагают прибыть в миграционную службу, где им выдадут предписание на выезд из страны. В российском посольстве назвали эти действия изощрённым издевательством над россиянами, которые пришли на участок, чтобы реализовать свои конституционные права.

"Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" — заключили в дипломатическом представительстве.