Путин поручил организовать мониторинг строительства университетских кампусов
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям организовать контроль за строительством современных университетских кампусов в стране. Он ожидает доклад по данному вопросу до 1 мая, а затем регулярные отчёты каждый квартал.
"Обеспечить внедрение системы мониторинга строительства кампусов образовательных организаций высшего образования, в том числе финансирования такого строительства и эффективности использования земельных участков при создании сети современных кампусов", — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Кроме того, к 1 мая правительству будет поручено привлечь компанию "Единый заказчик в сфере строительства" для оценки технических заданий и проектирования кампусов. Также кабмину нужно будет подготовить предложения по комплексному развитию прилегающих территорий зданий с учётом градостроительного потенциала.
Ранее Путин заявил о необходимости федеральной поддержки для строительства новых университетских кампусов в регионах с ограниченными бюджетами. Глава государства отметил необходимость учитывать разницу в бюджетах у разных компаний и организаций и смотреть, "у кого хватает денег, а у кого не хватает".
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