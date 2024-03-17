Путин поручил организовать мониторинг строительства университетских кампусов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям организовать контроль за строительством современных университетских кампусов в стране. Он ожидает доклад по данному вопросу до 1 мая, а затем регулярные отчёты каждый квартал.

"Обеспечить внедрение системы мониторинга строительства кампусов образовательных организаций высшего образования, в том числе финансирования такого строительства и эффективности использования земельных участков при создании сети современных кампусов", — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

Кроме того, к 1 мая правительству будет поручено привлечь компанию "Единый заказчик в сфере строительства" для оценки технических заданий и проектирования кампусов. Также кабмину нужно будет подготовить предложения по комплексному развитию прилегающих территорий зданий с учётом градостроительного потенциала.