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17 марта, 16:00

Немецкого репортёра шокировало число уничтоженной западной техники на фронте

Немецкий журналист Шварцкопф: На линии фронта множество сожжённых машин ВСУ

Журналист Штеффен Шварцкопф из Германии отметил огромные потери Украины в военной технике, которые он увидел во время поездки на фронт.

"Сожжённые и уничтоженные машины повсюду, многие из них — немецкого и американского производства", — высказался он, передаёт Welt.

Корреспондент отметил, что повсюду, где он побывал, были сожжённые и уничтоженные машины ВСУ. Он подчеркнул, что многие модели поражённой техники — иностранного производства, а в остатках некоторых опознал американские Bradley.

В материале Шварцкопф указал, что украинские войска испытывают огромные проблемы с российскими БПЛА, которые постоянно усовершенствуются. Журналист подчеркнул, что из-за нехватки артиллерийских снарядов военные ВСУ каждый день становятся слабее перед огневой мощью ВС РФ.

ВСУ бросали своих раненых солдат в освобождённом Невельском, но при этом позаботились о технике
ВСУ бросали своих раненых солдат в освобождённом Невельском, но при этом позаботились о технике

Ранее Life.ru сообщал, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и Ракетные войска ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам сборки и проведения испытательных заплывов безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, был уничтожен пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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