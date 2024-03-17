Немецкого репортёра шокировало число уничтоженной западной техники на фронте
Немецкий журналист Шварцкопф: На линии фронта множество сожжённых машин ВСУ
Журналист Штеффен Шварцкопф из Германии отметил огромные потери Украины в военной технике, которые он увидел во время поездки на фронт.
"Сожжённые и уничтоженные машины повсюду, многие из них — немецкого и американского производства", — высказался он, передаёт Welt.
Корреспондент отметил, что повсюду, где он побывал, были сожжённые и уничтоженные машины ВСУ. Он подчеркнул, что многие модели поражённой техники — иностранного производства, а в остатках некоторых опознал американские Bradley.
В материале Шварцкопф указал, что украинские войска испытывают огромные проблемы с российскими БПЛА, которые постоянно усовершенствуются. Журналист подчеркнул, что из-за нехватки артиллерийских снарядов военные ВСУ каждый день становятся слабее перед огневой мощью ВС РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что оперативно-тактическая авиация, артиллерия и Ракетные войска ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам сборки и проведения испытательных заплывов безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, был уничтожен пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области.
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