Турист из РФ сорвал куш, заполучив дорогой ром и сигареты на Кубе за старые мобилки

Москвич сорвал настоящий куш, нарвавшись на объявление об обмене на Кубе старых телефонов на дорогие ром и сигары. Мужчина закупился устройствами Oppo и Motorola на Савёловском рынке, удачно прошёл таможенный контроль и отправился отдыхать, пишет телеграм-канал SHOT Проверка.

Путешественник узнал о такой схеме в чате для туристов в кубинских отелях. Стороны встретились на старой автобусной остановке и быстро переложили в рюкзаки друг друга запрашиваемый товар. В итоге закупленные мобильники на девять тысяч рублей москвич обменял на восьмилетний ром Santiago de Cuba, который просто не купить в России, две пачки сигарет Reloba и 2000 песо.

Повторить подобный бартер удастся не всем, ведь привозить на Кубу технику и бытовые приборы запрещено, а вывоз 50 сигар без чека из магазина могут расценить как контрабанду, за что грозит штраф от одного миллиона рублей или срок до пяти лет.