Встреча Владимира Зеленского с депутатами Рады от фракции партии "Слуга народа" 21 февраля не оправдала ожиданий. Ситуация там ухудшается, заявил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в беседе с радиостанцией NV.

"Что интересно, её ухудшила встреча с президентом [Украины], потому что президент впервые за два года встретился с собственной фракцией и после этого у них как-то спало вдохновение работать и голосовать", — указал он.

По мнению Гончаренко, причина неудачного мероприятия кроется в манере поведения и подаче Зеленского. К примеру, он отделял себя от фракции и обращался к депутатам как "ваша команда", что значительно сказывалось на настроении всех.

Кстати, ранее стало известно о планах элитных украинских военных захватить Верховную раду. Информация об этом появилась из опубликованных переписок, в которых недовольные политикой Киева бойцы обсуждают грядущие перемены.