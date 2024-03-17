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17 марта, 19:44

В Раде заявили об ухудшении ситуации в партии "Слуга народа" из-за Зеленского

Депутат Гончаренко счёл неудачной встречу Зеленского с фракцией "Слуга народа"

Встреча Владимира Зеленского с депутатами Рады от фракции партии "Слуга народа" 21 февраля не оправдала ожиданий. Ситуация там ухудшается, заявил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в беседе с радиостанцией NV.

"Что интересно, её ухудшила встреча с президентом [Украины], потому что президент впервые за два года встретился с собственной фракцией и после этого у них как-то спало вдохновение работать и голосовать", — указал он.

По мнению Гончаренко, причина неудачного мероприятия кроется в манере поведения и подаче Зеленского. К примеру, он отделял себя от фракции и обращался к депутатам как "ваша команда", что значительно сказывалось на настроении всех.

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Кстати, ранее стало известно о планах элитных украинских военных захватить Верховную раду. Информация об этом появилась из опубликованных переписок, в которых недовольные политикой Киева бойцы обсуждают грядущие перемены.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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ТАСС / Zuma

Каринэ Гевондян
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