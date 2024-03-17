Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдёт 18 марта

Финальный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" пройдёт в Москве в понедельник, 18 марта. Призовые баллы будут начисляться гражданам, выбравшим электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте акции.

В этом году москвичи, ставшие участниками электронного избирательного процесса, могут получить в подарок от одной до пяти тысяч баллов, а также умную колонку в дом. По тысяче баллов гарантированно достанется избирателям, которые голосовали электронно впервые, но не вошли в число призёров основного розыгрыша.

Жители Москвы, которым более 60 лет, проголосовав электронно, могут получить скидку в размере 1000 баллов на товары в любой из аптек-партнёров. Участники голосования до 25 лет могут рассчитывать на получение 500 баллов скидки на оплату цифровых сервисов.

Особые розыгрыши проводятся для семейных пар, которые обладают шансом получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов за участие в онлайн-голосовании. Кроме того, родители и опекуны несовершеннолетних детей могут получить билеты в парк аттракционов. Для участия в конкурсе в личном кабинете портала mos.ru должны находиться подтверждённые сведения о ребёнке. Участником станет первый проголосовавший в онлайн-формате родитель.