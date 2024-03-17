Минобороны: Явка военнослужащих Центрального военного округа составила более 99%

Военные и гражданский персонал Центрального военного округа проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своём телеграм-канале.

"Военнослужащие и гражданский персонал Центрального военного округа завершили голосование на выборах президента Российской Федерации. Явка составила более 99%", — говорится в сообщении.