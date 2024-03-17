У Путина 88,1% голосов после обработки 73,96% бюллетеней на участках в Москве

Действующий глава государства Владимир Путин набирает 88,1% голосов на выборах президента России после обработки 73,96% бюллетеней в Москве. Такие данные опубликованы на экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2024 году.

Напомним, что трёхдневное голосование на выборах президента проходило с 15 по 17 марта. За пост лидера борются четыре политика: действующий глава государства (самовыдвиженец) Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". По состоянию на 21:00 мск все избирательные участки на территории страны закрыты, начался подсчёт голосов.