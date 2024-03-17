Пушилин: Путин стал настоящим защитником Отечества для жителей Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Владимир Путин воспринимается в Донецкой Народной Республике как защитник Отечества. Так прокомментировал итоги регионального голосования глава ДНР Денис Пушилин.
"Для жителей ДНР Владимир Владимирович Путин является настоящим, реальным защитником Отечества — человеком, который не боится ответственности, и это настоящий президент великой страны, который своими действиями, своим личным примером сплотил всю Россию, огромнейшую Россию, все регионы", — считает Пушилин.
По словам главы ДНР, высокая явка местных избирателей вновь подтвердила доверие населения действующему главе государства. Путин позволил Донбассу сохранить язык, культуру и традиционные ценности — именно так, как мечтали об этом жители, добавил он. Они видят, что все россияне помогают, защищают и восстанавливают регион.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набрал 95,23% голосов на выборах президента России в Донецкой Народной Республике по итогам обработки 100% протоколов. По словам председателя избиркома региона Владимира Высоцкого, за действующего президента отдали свои голоса 1 705 786 избирателей.