Пушилин: Путин стал настоящим защитником Отечества для жителей Донбасса

Владимир Путин воспринимается в Донецкой Народной Республике как защитник Отечества. Так прокомментировал итоги регионального голосования глава ДНР Денис Пушилин.

"Для жителей ДНР Владимир Владимирович Путин является настоящим, реальным защитником Отечества — человеком, который не боится ответственности, и это настоящий президент великой страны, который своими действиями, своим личным примером сплотил всю Россию, огромнейшую Россию, все регионы", — считает Пушилин.

По словам главы ДНР, высокая явка местных избирателей вновь подтвердила доверие населения действующему главе государства. Путин позволил Донбассу сохранить язык, культуру и традиционные ценности — именно так, как мечтали об этом жители, добавил он. Они видят, что все россияне помогают, защищают и восстанавливают регион.