Даванков занял второе место по результатам федерального ДЭГ

Владислав Даванков занимает второе место на выборах президента России по итоговым результатам дистанционного электронного голосования во всех 28 регионах – участниках ДЭГ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России. Кандидат от партии "Новые люди" набирает на платформе 6,28% (277 365) голосов.

"Кто-то мне подбежал и шепнул на ушко, что у нас второе место в ДЭГ. Тоже приятно, но важно не само место, а какое количество людей поддержало и с нами останется после этой кампании", — сказал Даванков журналистам.

Третье и четвёртое места по результатам ДЭГ занимают кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Они набрали 3,75% (165 723) и 2,56% (112 810) голосов соответственно, сказано в материалах ЦИК.