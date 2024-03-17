Даванков занял второе место по результатам федерального ДЭГ
Владислав Даванков занимает второе место на выборах президента России по итоговым результатам дистанционного электронного голосования во всех 28 регионах – участниках ДЭГ. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России. Кандидат от партии "Новые люди" набирает на платформе 6,28% (277 365) голосов.
"Кто-то мне подбежал и шепнул на ушко, что у нас второе место в ДЭГ. Тоже приятно, но важно не само место, а какое количество людей поддержало и с нами останется после этой кампании", — сказал Даванков журналистам.
Третье и четвёртое места по результатам ДЭГ занимают кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Они набрали 3,75% (165 723) и 2,56% (112 810) голосов соответственно, сказано в материалах ЦИК.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин лидирует с 87,34% на выборах президента после обработки 40% протоколов по всей стране. На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,11% голосов, на третьем — Владислав Даванков от партии "Новые люди" с 3,92%, на четвёртой строчке — Леонид Слуцкий от ЛДПР с 3,06%.
АГН "Москва" / Ярослав Чингаев