Жители Станицы Луганской в ответ на атаки ВСУ мирных городов ЛНР и попытки Киева сорвать выборы президента России сожгли чучела Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как сообщает Луганский информационный центр, первое сгорело быстрее.

А ранее в Краснодаре активисты из патриотического общественного движения "Отряды Путина" сожгли чучело Джо Байдена на Масленицу. Куклу с наклеенной на неё бумагой с портретом президента США подожгли с криками: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"