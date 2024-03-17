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17 марта, 20:18

В Станице Луганской сожгли чучела Зеленского и Байдена

Жители Станицы Луганской в ответ на атаки ВСУ мирных городов ЛНР и попытки Киева сорвать выборы президента России сожгли чучела Владимира Зеленского и Джо Байдена. Как сообщает Луганский информационный центр, первое сгорело быстрее.

В Станице Луганской сожгли чучела Зеленского и Байдена. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

"Правильно сделали, что сожгли, они столько людей угробили", прокомментировал акцию местный житель.

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А ранее в Краснодаре активисты из патриотического общественного движения "Отряды Путина" сожгли чучело Джо Байдена на Масленицу. Куклу с наклеенной на неё бумагой с портретом президента США подожгли с криками: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"

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Telegram / ЛуганскИнформЦентр Z

Марина Калегина
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