При попытках прорваться через российскую границу украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку". Однако для Москвы это даже выгодно, заявил действующий глава государства Владимир Путин, выступая в своём предвыборном штабе.

Он отметил, что общая численность диверсионных групп, которые преимущественно бросают на "мясные штурмы" на границу России, составляет порядка 1,5 тысячи человек. Причём в результате боевых столкновений с нашими бойцами они несут огромные потери, примерно до 800 человек.

"Потери в целом около 40%. Из них примерно 35% безвозвратные. 25 танков, десятки бронемашин. Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют. Это такая мясорубка для них. Что ж, нам это даже выгодно. Пусть постараются", — отметил действующий российский лидер.

Однако если Киев будет продолжать в том же духе, то с каждым разом будет всё меньше личного состава, с которым российским военным придётся встречаться на других участках линии соприкосновения.

"Сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожаем. Почти 100%-ное уничтожение было тех, кто пытается на какие-то 100 метров на нашу территорию [пройти]. 25 танков за это время уничтожено", — добавил Путин.