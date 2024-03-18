Действующий глава государства Владимир Путин считает, что женщин на руководящих постах в России должно быть больше, но при назначении важнее всё-таки деловые качества, а не пол. Таким мнением он поделился во время общения с журналистами в своём предвыборном штабе в Гостином Дворе.

"У нас в правительстве мало женщин. Мы же всё-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а соображениями личных, деловых качеств, профессиональной подготовки", — рассуждает Путин.