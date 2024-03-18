Путин считает, что женщин на руководящих постах в России должно быть больше
Действующий глава государства Владимир Путин считает, что женщин на руководящих постах в России должно быть больше, но при назначении важнее всё-таки деловые качества, а не пол. Таким мнением он поделился во время общения с журналистами в своём предвыборном штабе в Гостином Дворе.
"У нас в правительстве мало женщин. Мы же всё-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а соображениями личных, деловых качеств, профессиональной подготовки", — рассуждает Путин.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.