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17 марта, 21:54

Путин считает, что женщин на руководящих постах в России должно быть больше

Действующий глава государства Владимир Путин считает, что женщин на руководящих постах в России должно быть больше, но при назначении важнее всё-таки деловые качества, а не пол. Таким мнением он поделился во время общения с журналистами в своём предвыборном штабе в Гостином Дворе.

"У нас в правительстве мало женщин. Мы же всё-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а соображениями личных, деловых качеств, профессиональной подготовки", — рассуждает Путин.

Путин: Российские женщины достойно служат Родине в зоне спецоперации
Путин: Российские женщины достойно служат Родине в зоне спецоперации

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,26% по итогам обработки 60,01% протоколов на выборах президента России. Вторым идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,18% голосов, третьим — кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, который набирает 3,99%. На четвёртом месте — кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,12%.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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