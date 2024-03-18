Регион

Уведомления отключены

18 марта, 04:40

Срочно к врачу: Россиян призвали бить тревогу из-за отсутствия интереса к сексу

Уролог Гончиков: Потеря интереса к сексу является предвестником импотенции

Приход эректильной дисфункции, или импотенции, можно предсказать, если вовремя заметить опережающие её симптомы. К числу главных предвестников неприятного недуга относятся частые походы в туалет и потеря интереса к сексу, перечислил врач-уролог Батор Гончиков.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь мужчину должно насторожить безразличие к интимной близости. Если мысли о соитии приходят в голову всё реже, а эрекция становится лишь воспоминанием, пора бить тревогу. То же самое касается учащённого и даже болезненного мочеиспускания.

"Если вы замечаете подобные изменения, рекомендуется обратиться к урологу для более подробного обследования и консультации. Раннее выявление и лечение проблемы может помочь предотвратить развитие полноценной импотенции", — резюмировал Гончиков в беседе с "Газетой.ru".

Повара, жители Поволжья и офисный планктон: Уролог назвал категории россиян, рискующих "обзавестись" камнями в почках
Повара, жители Поволжья и офисный планктон: Уролог назвал категории россиян, рискующих "обзавестись" камнями в почках

Частое мочеиспускание может свидетельствовать и ещё об одной неприятной болезни — аденоме простаты. В зоне риска — мужчины старше 40 лет, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Freepik / krakenimages.com

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров