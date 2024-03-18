Срочно к врачу: Россиян призвали бить тревогу из-за отсутствия интереса к сексу

Приход эректильной дисфункции, или импотенции, можно предсказать, если вовремя заметить опережающие её симптомы. К числу главных предвестников неприятного недуга относятся частые походы в туалет и потеря интереса к сексу, перечислил врач-уролог Батор Гончиков.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь мужчину должно насторожить безразличие к интимной близости. Если мысли о соитии приходят в голову всё реже, а эрекция становится лишь воспоминанием, пора бить тревогу. То же самое касается учащённого и даже болезненного мочеиспускания.

"Если вы замечаете подобные изменения, рекомендуется обратиться к урологу для более подробного обследования и консультации. Раннее выявление и лечение проблемы может помочь предотвратить развитие полноценной импотенции", — резюмировал Гончиков в беседе с "Газетой.ru".