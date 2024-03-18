Путин набирает 85,13% голосов в Москве после обработки 100% протоколов

В Москве уже обработано 100% протоколов на выборах президента РФ. На их основе действующий российский лидер Владимир Путин набирает 85,13% голосов. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии страны.

"Число территориальных избирательных комиссий — 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, — 128. Путин Владимир Владимирович — 85,13%", — говорится в сообщении.

За кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова в Москве проголосовали 6,65% избирателей, Николай Харитонов от КПРФ набрал 3,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 2,83%. В ходе дистанционного электронного голосования Путин получил 89,1%, Даванков — 4,4%, Харитонов — 3,3%, Слуцкий — 3,2%.