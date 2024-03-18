В Совфеде отметили ошибку Запада по выборам президента РФ, давшую обратный эффект

Высокий уровень активности избирателей на президентских выборах в РФ и, в частности, в Севастополе продемонстрировал готовность россиян бороться с любыми посягательствами на Россию. Такое мнение выразила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

"Думаю, что, когда мы видим, какое противодействие оказывается России, люди понимают, насколько важно, чтобы каждый человек, который занимает гражданскую позицию, выразил своё мнение и проголосовал на выборах — что и сделали россияне. Об этом говорит процент явки и общее количество голосов, отданных за лидера", — констатировала сенатор в беседе с РИА "Новости", добавив, что все уколы недоброжелателей из-за рубежа лишь побуждали россиян становиться активнее.

В Севастополе обработали 100% бюллетеней, предварительно, победил действующий президент России Владимир Путин, набрав 92,60% голосов. Уровень явки в регионе составил 81,79%. В прошлый раз — в 2018 году — этот показатель достиг значения 71,44%, а Путин набрал 91,19% голосов.