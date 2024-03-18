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18 марта, 08:29

Педиатр назвала веские причины отдать ребёнка в детский сад

Педиатр Чахнашвили: Детский сад позволяет ребёнку привыкнуть к социальной жизни

Детский сад учит ребёнка налаживать контакты с другими люди, а это задача, к слову, не такая уж и простая. Именно там ребёнок учится первому опыту: первый друг, первая командная игра, первая конфликтная ситуация. Об этом рассказала "Газете.ru" педиатр, главный специалист сети клиник "Семейная" Мария Чахнашвили.

Ещё одной причиной отдать малыша в детский сад она назвала наличие там режима. Это развивает в ребёнке дисциплину и послушание. Кроме того, Чахнашвили считает детсад лучшей перспективой для ребёнка как минимум потому, что дети, посещающие его, реже болеют в школе, в меру разнообразия вирусов, с которыми чадо уже познакомился.

"Многие дети в коллективе лучше едят и спят днём, в то время как дома их приходится уговаривать или мириться с неповиновением. Таким детям потом легче адаптироваться к режиму в первом классе", объяснила врач.

Она обращает внимание и на то, что в детских садах есть квалифицированные психологи, логопеды, педагоги. Там к детям предъявляются определённые требования, и программа обучения построена с учётом тестирования в первый класс. По мнению педиатра, учреждение не даёт расслабиться ребёнку, защищает от негативного влияния гаджетов и даёт маме чада больше времени на времяпрепровождение с собой, что значительно улучшает взаимоотношения в семье.

Педиатр добавила, что не стоит забывать и о минусах. Например, отсутствие строго персонифицированного подхода, сложности с сепарацией, разная степень адаптивных возможностей ребёнка. Она рекомендует при принятии решения взвесить все "за" и "против".

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Раннее Life.ru писал о девочках, которые нравятся мальчикам в детских садах. По мнению психолога, мальчикам-дошкольникам нравятся опрятные девочки, с которыми интересно играть. Также специалист считает, что первые нежные чувства к сверстницам — один из признаков сепарации от родителей.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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