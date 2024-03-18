На выборах президента России проголосовали свыше 77 тысяч заключённых

Свыше 77 тысяч россиян, находящихся под стражей, проголосовали на президентских выборах в РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В рамках выборов избирательное право реализовали более 77 тысяч лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС, а также около 40 тысяч лиц, подучётных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, обладающих избирательным правом и имеющих ограничения и запреты, препятствующие посещению избирательных участков", — заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что по российской Конституции избирательные права ограниченны лишь у недееспособных и приговорённых судом к лишению свободы. Участки для голосования были оборудованы в помещениях следственных изоляторов. Граждане, находящиеся на учёте уголовно-исполнительных инспекций, имели возможность явиться на избирательные участки, а если в их отношении действовали соответствующие запреты, то к ним домой приезжали сотрудники избиркома. Россияне без запрета на использование Интернета имели возможность проголосовать дистанционно. Прозрачность процедуры голосования контролировалась независимыми наблюдателями и доверенными лицами кандидатов на пост главы России.