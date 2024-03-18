Минпромторг РФ хочет признать белорусские чипы и платы российскими 18 марта, 07:47 Белорусские чипы могут признать отечественными в РФ. Обложка © Freepik

Министерство промышленности и торговли России предложило законопроект, позволяющий приравнять к отечественным чипы, платы и другие аналогичные детали, изготовленные в Белоруссии. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту, с 1 июля 2024 года могут поменяться критерии, которые помогают идентифицировать продукцию в качестве произведённой на российской территории. Так, предлагается легализовать белорусские документы о производстве сырья и комплектующих. Однако такие товары будут признаваться отечественными только в случае, если 20% работ выполнены в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России подготовили новую Стратегию технологического развития Союзного государства до 2035 года. По его словам, с белорусской стороной запланированы совместные проекты по импортозамещению и созданию "конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью".

Авторы Татьяна Миссуми