Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах и признался, что доволен четвёртым местом

Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил с убедительной победой Владимира Путина на выборах главы государства и признался, что доволен результатами.

"Мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье, Запорожье, Тюменской области, ЯНАО, на Чукотке. Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой", — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Председатель ЛДПР также заявил, что проголосовал на выборах за свою кандидатуру, хотя и колебался. Он также заметил, что на этих выборах "как никогда главное — не победа, а участие". Слуцкий добавил, что разница между тремя кандидатами не имеет ни малейшего значения.