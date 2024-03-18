Слуцкий поздравил Путина с победой на выборах и признался, что доволен четвёртым местом
Слуцкий поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил с убедительной победой Владимира Путина на выборах главы государства и признался, что доволен результатами.
"Мы стали вторыми в Луганске, Чеченской Республике, Приморском крае, Ставрополье, Запорожье, Тюменской области, ЯНАО, на Чукотке. Во многих регионах стали третьими. Я доволен результатом этих выборов. Признаюсь честно, я их предвидел такими и считаю их победой", — сказал Слуцкий на пресс-конференции.
Председатель ЛДПР также заявил, что проголосовал на выборах за свою кандидатуру, хотя и колебался. Он также заметил, что на этих выборах "как никогда главное — не победа, а участие". Слуцкий добавил, что разница между тремя кандидатами не имеет ни малейшего значения.
По данным ЦИК, после подсчёта 99% бюллетеней Путин лидирует с результатом 87,33%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, представителя "Новых людей" Владислава Даванкова поддержали 3,79% россиян, а меньше всего симпатий (3,19%) досталось Слуцкому.
ЛДПР