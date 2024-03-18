Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

В Крыму предложили клиринг как замену SWIFT

Постпред Крыма Мурадов рассказал о работе по внедрению альтернативы SWIFT

18 марта, 07:59
В Крыму работают над альтернативой SWIFT. Обложка © freepik

В Крыму работают над альтернативой SWIFT. Обложка © freepik

В Крыму готовятся перейти к тестированию альтернативы SWIFT. Об этом сказал РИА "Новости" постоянный представитель республики при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

"Речь идёт о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", — пояснил он.

Как отметил Мурадов, это будет система взаимных безвалютных зачётов по товарообмену, когда банки контрагентов начнут регулировать баланс финансовых средств на взаимно открытых счетах. По словам чиновника, идеей уже заинтересовались торговые партнёры РФ в Африке и Латинской Америке.

Мурадов уверен, что откладывать этот вопрос нельзя, так как сейчас международные расчёты постоянно тянут за собой проблемы. Банки работают под санкционным давлением, и наши иностранные партнёры боятся тоже оказаться под ограничительными мерами.

"Появились риски": Набиуллина объяснила, почему всё больше стран ищут замену SWIFT
"Появились риски": Набиуллина объяснила, почему всё больше стран ищут замену SWIFT

Ранее сообщалось, что уже 20 стран подключились к системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая была разработана в качества аналога SWIFT. Система передачи финансовых сообщений включает 557 банков и компаний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!