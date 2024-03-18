В Крыму предложили клиринг как замену SWIFT Постпред Крыма Мурадов рассказал о работе по внедрению альтернативы SWIFT 18 марта, 07:59 В Крыму работают над альтернативой SWIFT. Обложка © freepik

В Крыму готовятся перейти к тестированию альтернативы SWIFT. Об этом сказал РИА "Новости" постоянный представитель республики при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

"Речь идёт о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР", — пояснил он.

Как отметил Мурадов, это будет система взаимных безвалютных зачётов по товарообмену, когда банки контрагентов начнут регулировать баланс финансовых средств на взаимно открытых счетах. По словам чиновника, идеей уже заинтересовались торговые партнёры РФ в Африке и Латинской Америке.

Мурадов уверен, что откладывать этот вопрос нельзя, так как сейчас международные расчёты постоянно тянут за собой проблемы. Банки работают под санкционным давлением, и наши иностранные партнёры боятся тоже оказаться под ограничительными мерами.

Ранее сообщалось, что уже 20 стран подключились к системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая была разработана в качества аналога SWIFT. Система передачи финансовых сообщений включает 557 банков и компаний.

Авторы Татьяна Миссуми