Цыгане обокрали олимпийскую чемпионку из России перед турниром в Риме

В Риме цыгане украли у чемпионки Олимпийских игр 2004 года в Афинах по лёгкой атлетике Олеси Красномовец сумочку с документами и деньгами. Об этом сама спортсменка рассказала журналистам.

В итальянскую столицу гимнастка прибыла 12 марта в компании друзей, они планировали поучаствовать в марафоне. На четвертый день своей поездки они отправились получать стартовые пакеты для состязания, после чего зашли пообедать.

"При получении стартового пакета, как и у нас в России, требуются документы. Мы были на экскурсии. Я не первый раз в Риме, и знаю, какая там обстановка. Мы остановились в кафе. Я повесила сумку на стул, а сверху повесила пиджак. Друзья сидели напротив. Вещи были в поле зрения. Пообедали, встаём – сумки нет", — обрисовала ситуацию Красномовец в беседе с kp.ru.

Установить вора удалось быстро с помощью наушников AirPods, которые лежали в украденной сумке. Вечером того же дня, россияне запеленговали локацию устройства, которая привела их к табору румынских цыган, живших под мостом. Договориться с ними о возврате украденного не получилось. Красномовец, несмотря на досадное происшествие, не унывает. Спортсменка выполнила свою цель, пробежав 42 километра по римским и ватиканским улицам. Она намерена обратиться в российское консульство за помощью.

"Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали. Вывод один – расслабляться не стоит. Пока понятия не имею, как возвращаться домой. Мы должны были вернуться 18 марта, но билеты пришлось сдать", — констатировала собеседница kp.ru.