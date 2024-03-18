Журналистка узнала из ДНК-теста, что она — лабрадор

Проживающая в Торонто канадская журналистка Кристина Хагер воспользовалась популярным в стране ДНК-тестом, позволяющим определить породу собаки, и очень удивилась результату. Об этом сообщила компания CBS News.

В материале говорится, что женщина отправила компании DNA My Dog мазок на анализ, вот только взяла его из собственного рта. В компании исследовали образец и спустя некоторое время уведомили клиентку о результате: на 40% — аляскинский маламут, на 35% — шарпей, на 25% оставшихся — лабрадор. Журналисты CBS попытались связаться с сотрудниками лаборатории, но там отказались от комментариев.

Всего Хагер проверяла три организации. В американско-австралийской Orivet сообщили, что отправленный им образец не позволяет определить породу. А находящаяся в Вашингтоне Wisdom Panel ответила, что в пробе нет достаточного количества ДНК, чтобы можно было получить результат, которому можно было бы доверять.