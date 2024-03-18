Развожаев назвал "эпохой Возрождения" жизнь Севастополя с 2014 года Губернатор Севастополя Развожаев поздравил жителей с Днём воссоединения с РФ 18 марта, 09:28 В Крыму и Севастополе празднуют День воссоединения с РФ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил жителей с датой воссоединения с Россией и напомнил, что за последние 10 лет в составе РФ регион значительно преобразился. Об этом он написал в телеграм-канале.

"За эти 10 лет при поддержке нашего президента в городе-герое проделана колоссальная работа. С 2014 года началась новая страница в истории Севастополя, которую смело можно назвать эпохой Возрождения", — отметил он.

Развожаев уточнил, что построены новые дороги, школы, детские сады, поликлиники, активно развиваются бизнес, культура, наука и туризм. Севастополь сейчас — не только "патриотическая столица, но и яркий, самобытный, динамично развивающийся регион", добавил политик.

По его словам, в 2014 году севастопольцы боролись не только за качество своей жизни, но и за право "говорить на русском языке и жить ценностями России: чтить историю и не предавать память своих предков". Развожаев подчеркнул, что враждебное отношение Запада объясняется не только желанием крымчан быть с Россией, но и тем, что за рубежом считают для себя угрозой стремительное развитие нашей страны.

Напомним, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В 2014 году жители полуострова проголосовали за возвращение в "родную гавань". Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил крымчан и назвал праздник символом восстановления исторической справедливости.

Авторы Татьяна Миссуми