Мальчик-герой из Беловского объяснил, почему не испугался взрыва и закрыл собой сестрёнку

Девятилетний Женя из села Беловское Белгородской области, который прогремел на всю страну после того, как закрыл телом маленькую сестру во время обстрела, рассказал о своей мечте. В беседе с kp.ru он также вспомнил подробности того страшного дня.

"Она же моя сестрёнка. Я к ней бросился, схватил на руки, потом увидел на щеке рану", — отвечает Женя на вопрос, как он не испугался во время обстрела.

После случившегося семью знает вся страна. Помимо девятилетнего сына-героя у 27-летней Риты ещё трое детей: два сына и дочка. Мать рассказала, что во время атаки у девочки были повреждены щека, рука и висок. А вот у младшего сына иные проблемы — он не может спать, потому что боится.

Женя на правах старшего ребёнка помогает своему дедушке со стройкой гаража: "таскает кирпичи и подносит инструменты". Мальчик очень любит играть на гитаре и мечтает о компьютере, чтобы научиться исполнять ещё больше песен. А гимн России — любимое музыкальное произведение ребёнка. К слову, журналисты уже пообещали подарить маленькому герою компьютер, поэтом его скоро ждёт приятный сюрприз.