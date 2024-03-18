Мальчик-герой из Беловского объяснил, почему не испугался взрыва и закрыл собой сестрёнку
Школьник рассказал, как спас свою сестрёнку во время обстрела в Беловском
Девятилетний Женя с сестрой из села Беловское Белгородской области. Фото © VK / Виталий Сочкан
Девятилетний Женя из села Беловское Белгородской области, который прогремел на всю страну после того, как закрыл телом маленькую сестру во время обстрела, рассказал о своей мечте. В беседе с kp.ru он также вспомнил подробности того страшного дня.
"Она же моя сестрёнка. Я к ней бросился, схватил на руки, потом увидел на щеке рану", — отвечает Женя на вопрос, как он не испугался во время обстрела.
После случившегося семью знает вся страна. Помимо девятилетнего сына-героя у 27-летней Риты ещё трое детей: два сына и дочка. Мать рассказала, что во время атаки у девочки были повреждены щека, рука и висок. А вот у младшего сына иные проблемы — он не может спать, потому что боится.
Женя на правах старшего ребёнка помогает своему дедушке со стройкой гаража: "таскает кирпичи и подносит инструменты". Мальчик очень любит играть на гитаре и мечтает о компьютере, чтобы научиться исполнять ещё больше песен. А гимн России — любимое музыкальное произведение ребёнка. К слову, журналисты уже пообещали подарить маленькому герою компьютер, поэтом его скоро ждёт приятный сюрприз.
Первым о подвиге Жени рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он был поражён тем, что во время взрыва мальчик поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку. Глава региона лично посетил детей в больнице.