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18 марта, 11:12

Мальчик-герой из Беловского объяснил, почему не испугался взрыва и закрыл собой сестрёнку

Школьник рассказал, как спас свою сестрёнку во время обстрела в Беловском

Девятилетний Женя с сестрой из села Беловское Белгородской области. Фото © VK / Виталий Сочкан

Девятилетний Женя с сестрой из села Беловское Белгородской области. Фото © VK / Виталий Сочкан

Девятилетний Женя из села Беловское Белгородской области, который прогремел на всю страну после того, как закрыл телом маленькую сестру во время обстрела, рассказал о своей мечте. В беседе с kp.ru он также вспомнил подробности того страшного дня.

"Она же моя сестрёнка. Я к ней бросился, схватил на руки, потом увидел на щеке рану", — отвечает Женя на вопрос, как он не испугался во время обстрела.

После случившегося семью знает вся страна. Помимо девятилетнего сына-героя у 27-летней Риты ещё трое детей: два сына и дочка. Мать рассказала, что во время атаки у девочки были повреждены щека, рука и висок. А вот у младшего сына иные проблемы — он не может спать, потому что боится.

Женя на правах старшего ребёнка помогает своему дедушке со стройкой гаража: "таскает кирпичи и подносит инструменты". Мальчик очень любит играть на гитаре и мечтает о компьютере, чтобы научиться исполнять ещё больше песен. А гимн России — любимое музыкальное произведение ребёнка. К слову, журналисты уже пообещали подарить маленькому герою компьютер, поэтом его скоро ждёт приятный сюрприз.

Система ПВО отразила третью за день атаку на Белгород
Система ПВО отразила третью за день атаку на Белгород

Первым о подвиге Жени рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он был поражён тем, что во время взрыва мальчик поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку. Глава региона лично посетил детей в больнице.

Каринэ Гевондян
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