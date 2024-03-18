В Нижегородской области пенсионерка приютила у себя рысь, перепутав её с собакой
Пожилая жительница деревни Беласовка в Нижегородской области перепутала рысь с породистой собакой. Она стала её подкармливать и приютила у себя в бане.
Рысь заметили в деревне Беласовка. Видео © Telegram / Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ
Дикое животное бродило по территории населённого пункта, его видели возле школы и жилых домов в первой половине марта. Однако потом хищника обнаружили у местной пенсионерки. Как оказалось, она давала еду дикой кошке, с которой в итоге подружилась.
"У меня по ночам стал загораться свет. Я смотрю — собачка ходит. Упитанная, хорошая, незамученная, значит, найдётся хозяин", — передаёт её слова newsnn.ru.
При этом распознать зверя жительница смогла только после публикаций в социальных сетях.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Иркутске обнаружили молодую рысь в подвале одного из домов. Сначала очевидцы подумали, что это большой мейн-кун: он отзывался на классическое "кис-кис". Животное не проявляло агрессии, реагировало на человеческий голос и даже с удовольствием ело кошачий корм.
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