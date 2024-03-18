Зюганов поздравил Путина с массовой поддержкой на выборах президента России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Владимира Путина с массовой поддержкой, которую он получил на выборах президента России 15–17 марта 2024 года. По его словам, эта убедительная победа стала возможной благодаря сплочению общества, мобилизации ресурсов и новейшим избирательным технологиям.

"Мы с вами должны все вместе поздравить Путина, который получил массовую поддержку на этих выборах, что для Верховного главнокомандующего имеет принципиальное значение. Потому что вести в бой солдат и офицеров, ставить задачи перед страной, выполнять своё послание можно, только максимально сплотив и объединив общество", — отметил лидер коммунистов на пресс-конференции в понедельник, 18 марта.