Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах и поздравил Путина с победой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, которые проходили 15–17 марта 2024 года. Соответствующий пост появился в понедельник в его телеграм-канале. В нём градоначальник благодарит москвичей за активную гражданскую позицию и резюмирует, что с таким настроем победа точно будет за нами.

"В марте 2024 года наш народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером. Как всегда, голос москвичей прозвучал весомо. На избирательных участках и онлайн в выборах приняли участие 5,4 миллиона жителей столицы, из них 85,13% поддержали президента Владимира Путина", — написал Собянин.