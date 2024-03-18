Москвичам пообещали скорое потепление

Москвичи с замиранием сердца ждут прогнозов погоды, надеясь услышать о приходе настоящей весны. К концу недели надежды жителей столицы сбудутся — в городе потеплеет до +8 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов телеканалу "360".

"Эта неделя, в отличие от прошлой, будет разнообразной. Над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник в Москве немного похолодает. Будет всего лишь +2… +4 градуса, и вернутся ночные морозы", — отметил синоптик.

Продолжительность дня будет достаточно высокой. Ожидается даже солнце, дневная температура повысится сначала до +4… +6, а в самом конце недели — до +6… +8 градусов. Однако во вторник может пойти небольшой снег. Также Шувалов считает март в этом году выдающимся, потому что осадки практически отсутствуют.