Москвичам пообещали скорое потепление
Синоптик Шувалов: В Москве потеплеет до +8 градусов в конце недели
Москвичи с замиранием сердца ждут прогнозов погоды, надеясь услышать о приходе настоящей весны. К концу недели надежды жителей столицы сбудутся — в городе потеплеет до +8 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов телеканалу "360".
"Эта неделя, в отличие от прошлой, будет разнообразной. Над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник в Москве немного похолодает. Будет всего лишь +2… +4 градуса, и вернутся ночные морозы", — отметил синоптик.
Продолжительность дня будет достаточно высокой. Ожидается даже солнце, дневная температура повысится сначала до +4… +6, а в самом конце недели — до +6… +8 градусов. Однако во вторник может пойти небольшой снег. Также Шувалов считает март в этом году выдающимся, потому что осадки практически отсутствуют.
Раннее Life.ru писал о том, что лето в этом году станет самым жарким в истории. По словам специалиста, самым тёплым годом за период наблюдений оказался 2023-й, до этого рекорд принадлежал 2016-му. Однако, несмотря на возможное потепление в одном регионе, в другом может установиться холодная погода.
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур