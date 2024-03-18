В Минобороны Польши дали прогноз о принятии Украины в НАТО

Украине предстоит проделать долгий путь, чтобы вступить в НАТО. Такое заявление сделал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Путь Украины в НАТО будет трудным", — цитирует своего руководителя польское военное ведомство в социальной сети X.

Также польский министр заявил, что его страна всегда способствовала другим государствам в том, чтобы стать членами альянса. Инвестиции в победу Незалежной он назвал вложениями в безопасность Польши и призвал Европу нарастить производственные мощности военной промышленности.