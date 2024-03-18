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18 марта, 11:35

В Минобороны Польши дали прогноз о принятии Украины в НАТО

Глава Минобороны Польши: Путь Украины в НАТО будет непростым

Украине предстоит проделать долгий путь, чтобы вступить в НАТО. Такое заявление сделал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Путь Украины в НАТО будет трудным", цитирует своего руководителя польское военное ведомство в социальной сети X.

Также польский министр заявил, что его страна всегда способствовала другим государствам в том, чтобы стать членами альянса. Инвестиции в победу Незалежной он назвал вложениями в безопасность Польши и призвал Европу нарастить производственные мощности военной промышленности.

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Кстати, ранее представитель МИД России Мария Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс. Дипломат заявила, что Киев так и не включили в организацию, поскольку у некоторых членов, особенно у Польши, есть интерес к западным территориям Незалежной.

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ТАСС / EPA / Tomasz Waszczuk

Юрий Лысенко
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