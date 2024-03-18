В Минобороны Польши дали прогноз о принятии Украины в НАТО
Глава Минобороны Польши: Путь Украины в НАТО будет непростым
Украине предстоит проделать долгий путь, чтобы вступить в НАТО. Такое заявление сделал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.
"Путь Украины в НАТО будет трудным", — цитирует своего руководителя польское военное ведомство в социальной сети X.
Также польский министр заявил, что его страна всегда способствовала другим государствам в том, чтобы стать членами альянса. Инвестиции в победу Незалежной он назвал вложениями в безопасность Польши и призвал Европу нарастить производственные мощности военной промышленности.
Кстати, ранее представитель МИД России Мария Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс. Дипломат заявила, что Киев так и не включили в организацию, поскольку у некоторых членов, особенно у Польши, есть интерес к западным территориям Незалежной.
ТАСС / EPA / Tomasz Waszczuk