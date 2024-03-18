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Армия России нанесла удар по месту проведения совещания командиров СБУ и ВСУ

18 марта, 11:23
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска точным ударом поразили место проведения совещания командного состава спецслужб Украины и ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесён удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ, а также поражены живая сила и военная техника противника в 137 районах", — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны рассказали о захвате опорника ВСУ на Артёмовском направлении

Ранее сообщалось, что фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и дислокации личного состава ВСУ с помощью авиабомб М-62, на которых были установлены универсальные модули планирования и коррекции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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