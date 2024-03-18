МО: Российская ПВО уничтожила 11 реактивных снарядов над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 снарядов реактивных систем залпового огня, запущенных ВСУ в сторону Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что были поражены восемь ракет РСЗО Vampire, два снаряда РСЗО "Ольха" и один реактивный снаряд РСЗО "Град".

"18 марта с 11:30 до 11:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, "Ольха" и "Град", — сообщили в ведомстве.