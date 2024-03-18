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18 марта, 06:41

Предотвращён удар ВСУ по Белгородской области с помощью десяти снарядов Vampire

ПВО уничтожила десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Минобороны РФ отчиталось о предотвращении удара украинских военных по Белгородской области с помощью десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").

"Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", уточнили в министерстве.

Установку Vampire с экипажем ВСУ уничтожили под Харьковом прямо перед атакой на Белгород
Установку Vampire с экипажем ВСУ уничтожили под Харьковом прямо перед атакой на Белгород

Ранее сегодня жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности и призвали спуститься в укрытия. Позже стало известно, что один мирный житель получил ранения в результате утреннего обстрела со стороны Украины.

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Андрей Бражников
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