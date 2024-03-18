Предотвращён удар ВСУ по Белгородской области с помощью десяти снарядов Vampire

Минобороны РФ отчиталось о предотвращении удара украинских военных по Белгородской области с помощью десяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").

"Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением РСЗО RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — уточнили в министерстве.