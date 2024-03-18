Крымчанина застали за порчей бюллетеня, и он решил съесть "улики"
В Керчи мужчина прямо на избирательном участке съел свой бюллетень
Житель Керчи порвал и съел свой бюллетень прямо на избирательном участке во время голосования на выборах президента России. Об инциденте сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
По его словам, всё произошло в заключительный день голосования, 17 марта. Мужчина провёл в кабинке для голосования около пяти минут, что вызвало беспокойство у членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене "определённые знаки", но застигнутый врасплох решил уничтожить "улики".
"Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал… и, чтобы не оставить следов, скушал", — сообщил Малышев.
Напомним, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Явка стала рекордной в нашей истории: проголосовало 77,44% избирателей. По итогам обработки 99% протоколов побеждает действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 87,33% голосов.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова